New York Unité Spéciale - S20 E21 - Echange linguistique

Emilia, une jeune Italienne inscrite au lycée à New York, est violée par un chauffeur de taxi. Les preuves ADN et le téléphone de la victime permettent de confondre rapidement le coupable. En fouillant son téléphone, Rollins découvre une vidéo de la jeune fille passant la nuit avec des hommes âgés de plus de 40 ans. Interrogée, Laura, sa sœur aînée, prétend qu’elles voulaient juste s’amuser. Mary, la mère d’accueil des deux sœurs, confie aux enquêteurs qu’elles ont été violées par leur père, aujourd’hui en prison en Italie. Les témoignages des filles étant rigoureusement semblables, Benson comprend qu’elles ont été manipulées par un autre prédateur.