New York Unité Spéciale - S20 E24 - Dernière partie

Olivia apprend que Rob Miller a non seulement été relâché, mais que toutes les charges contre lui ont été abandonnées. Elle tente d’accepter cette nouvelle comme elle le peut lorsqu’elle est appelée sur les lieux d’un crime. Une jeune fille a été jetée d’un avion ou d’un hélicoptère après avoir été droguée jusqu’à faire une overdose. Olivia finit par découvrir son identité et quelle n’est pas sa surprise en apprenant que l’avocat de ses parents n’est autre que... Rob Miller ! Elle lui fait comprendre qu’elle ne se laissera pas intimider, mais lorsqu’elle va chercher son fils à l’école, l’agent de sécurité lui répond que deux agents sont venus le chercher. Prise de panique, elle appelle Amanda, mais celle-ci lui apprend que les deux hommes ont déposé Noah au poste et que tout va bien. Elle comprend que Rob Miller lui a envoyé un avertissement. Il l’attend devant l’école et lui dit droit dans les yeux d'abandonner l’affaire en cours. Elle refuse...