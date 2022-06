New York Unité Spéciale - S21 E02 - Une course chère payée

Megan passe la soirée avec des amies et après avoir beaucoup bu, elle décide d’appeler un VTC pour rentrer chez elle. Elle se réveille avec un co-passager puis prend un anxiolytique, se rendort et se réveille le lendemain matin dans son lit. Elle comprend vite qu’il lui est arrivé quelque chose et se rend tout de suite dans les bureaux de L'unité spéciale où elle rencontre Benson, fraîchement promue capitaine. Elle lui avoue qu’elle pense avoir été violée, mais elle ne se souvient de rien. Benson prend cette jeune fille fragile et instable sous son aile et l’aide à recouvrer la mémoire.