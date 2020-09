New York Unité Spéciale - S21 E03 - Faux témoignage

L'unité spéciale est alertée par les services d’urgences : plusieurs hommes ont été tasés et violés dans le quartier de Hell’s Kitchen. Mais les victimes, qui mènent une double vie, refusent de porter plainte par peur d’être exposés. Le chanteur Mathis Brooks est à son tour agressé et il accepte de témoigner, tout en faisant son coming out. Mais certains détails diffèrent des autres affaires et lorsqu’on lui demande d’identifier le suspect que les enquêteurs ont interpellé en lui tendant un piège, il en est incapable. Les médias révèlent que son frère, Aygon, a justement acheté un taser le jour de son agression, laquelle serait montée de toutes pièces. Les trois réelles victimes du violeur en série sont encore moins disposées à témoigner.