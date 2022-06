New York Unité Spéciale - S21 E04 - Nul ne peut ignorer la loi

Evangeline, 13 ans, quitte sa famille fondamentaliste chrétienne de l’Ohio pour fuguer à New York. Quand les inspecteurs de l’unité spéciale la retrouvent, ils apprennent qu’elle est enceinte et a choisi l’état de New York car elle peut y avorter. Ses parents exigent que leur fille reparte avec eux et mène sa grossesse à terme.