New York Unité Spéciale - S21 E04 - Nul ne peut ignorer la loi

Evangeline, 13 ans, quitte sa famille fondamentaliste chrétienne de l’Ohio pour fuguer à New York. Quand les inspecteurs de l’Unité Spéciale la retrouvent, ils apprennent qu’elle est enceinte et a choisi l’état de New York car elle aurait le droit d’y avorter. Ses parents exigent que leur fille reparte avec eux, et mène la grossesse à terme. Pendant l’audience, elle révèle que c’est son beau-père qui l’a mise enceinte et qu’il abusait d’elle depuis des années. Une bataille juridique s’ensuit entre l’Unité et Carisi, qui défendent le droit de la jeune fille à disposer de son corps, d’une part, et d’autre part la mère d’Evangeline et un substitut de L’Ohio, bien décidés à empêcher un avortement qu’ils considèrent comme un meurtre.