New York Unité Spéciale - S21 E05 - L'horloge tourne

Trois affaires se chevauchent en cette nuit très agitée pour l’unité spéciale : une femme battue et violée devant son fils par son ex-conjoint, une femme transgenre violée et une jeune fille agressée par un chauffeur de VTC durant une course. Carisi, qui doit plaider pour ces trois affaires, ne sait plus où donner de la tête...