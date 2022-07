New York Unité Spéciale - S21 E07 - Le rêve ne se réalisera pas

L’unité spéciale surveille un salon de massage de Chinatown, soupçonné d’abriter des jeunes femmes sans-papiers. Elles seraient contraintes d’accomplir des services sexuels pour rembourser la dette contractée par leur famille auprès des passeurs qui les ont fait entrer illégalement aux Etats-Unis. Les policiers se font passer pour des clients et lors d’une descente, ils interpellent Evelyn Lee, la patronne, et Charlie Hu, qui est censé assurer la sécurité des filles comme Mei Mei et Lily, mais il est surtout là pour les surveiller.