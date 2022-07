New York Unité Spéciale - S21 E08 - Les elfes mécaniques

Alors qu’elle est à New York pour un enterrement de vie de jeune fille avec deux amies, Meghan les perd de vue et se retrouve seule dans la rue. Elle croise Anaïs, une jeune femme qui lui propose de chercher ses deux copines en cyclo-pousse, puis d’aller chez elle. Meghan est droguée et poussée à creuser une tombe dans un parc, où elle est finalement retrouvée habillée d’un simple drap. Elle déclare avoir vu des elfes mécaniques, un sorcier à barbe blanche et un faucon.