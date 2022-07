New York Unité Spéciale - S21 E09 - Séances photos

Alors qu’elle passe dans un parc, la jeune Ivy Bucci, 15 ans, est abordée par Granya. Cette femme lui dit qu’elle la trouve très jolie et lui propose de faire un test photo pour Steve Getz, son patron milliardaire qui cherche justement une égérie pour sa marque de fitness. Ivy est ainsi recrutée comme mannequin. Elle est conviée à toutes les soirées promotionnelles et elle est couverte de cadeaux. Peu à peu, les séances photos dégénèrent : Getz l’oblige à se dénuder, il la viole et la force à coucher avec d’autres hommes. Un soir, Granya demande à Ivy d’amener sa petite sœur à leur prochaine soirée. Milly n’a pas encore 13 ans. Elle comprend ce qui arrive à Ivy et en parle à leur père, un ex-flic qui connaît Rollins, et lui demande de l’aide.