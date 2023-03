New York Unité Spéciale - S21 E12 - Une mort sur la conscience

Lors du pot de départ en retraite de Tucker, une ancienne flic alcoolique, Rachel, débarque et lui jette son verre au visage. Puis elle ressort et se suicide dans sa voiture, non sans avoir enregistré une vidéo dans laquelle elle acuse un ancien supérieur de l’avoir violée quinze ans avant. Alors que son équipe mène l’enquête, Benson se demande si elle peut avoir confiance en son ex-petit ami. L’ancien mentor de Kat oriente les investigations vers Gary Wald, l’ex-capitaine de Rachel, qui a depuis fait fortune dans le privé.