New York Unité Spéciale - S21 E13 - Les poings serrés

Kat, qui fait de la boxe, doit mener un combat et Fin, Carisi et Rollins viennent la voir. Mais Kat, qui passe voir son entraîneur juste avant son combat, le surprend avec une des jeunes boxeuses et se met à douter de ce qu’elle a vu. Elle en parle à Benson, qui lui conseille de suivre son instinct. Elles commencent à mener une enquête discrète et s’aperçoivent vite que Romeo, l’entraîneur, a bien des relations sexuelles avec une mineure de son club de boxe. Kat en parle à Esperanza, une jeune boxeuse âgée de 20 ans. Celle-ci lui assure que Romeo n’a jamais eu d’attitude déplacée mais le lendemain, Esperanza et Romeo ont un conflit, elle le frappe et il tombe la tête la première sur une marche.