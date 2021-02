New York Unité Spéciale - S21 E15 - En eaux troubles

Luna Prasada, une femme d’affaires prônant l’émancipation des femmes à travers sa marque, fait appel à Benson pour qu’elle intervienne lors d’une conférence. Mais juste après l’événement, l’assistante de Luna envoie un texto à Benson pour qu’elle vienne rapidement. Luna annonce à Benson qu’elle a été violée. L’équipe débute son enquête en interrogeant Bobby, le directeur financier de sa société. Celui-ci nie les faits et leur annonce que Luna détourne l’argent de l’entreprise. L’équipe fait des recherches et trouve beaucoup de paiements suspects. En plus de ces découvertes, une ancienne employée leur avoue qu’elle a signé un accord de non divulgation juste après avoir été agressée sexuellement par Luna. Les preuves s’accumulent contre la cheffe d’entreprise, mais elle assure ne se souvenir de rien.