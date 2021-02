New York Unité Spéciale - S21 E10 - A malin, malin et demi

Frank Bucci prend Rollins en otage et exige l’arrestation de Getz. L’unité spéciale se lance dans une double course contre la montre pour tenter de retrouver Amanda, tout en ressérant l’étau autour de Getz. Milly, Ivy et leur mère, l’ex-femme de Frank, sont invitées à une fête sur le yacht de Getz.