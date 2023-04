New York Unité Spéciale - S21 E16 - Corruption à tous les étages

Amanda Rollins reçoit un message de sa sœur qui lui demande de l’aide. Ses analyses toxicologiques auxquelles elle est soumise en tant qu’ancienne droguée et dans le cadre de sa liberté conditionnelle sont mauvaises. Elle redoute de retourner en prison et de perdre la garde de son fils. Rollins tombe des nues : elle ne savait pas que Kim avait un petit garçon âgé de 2 ans. Le temps qu’Amanda rappelle Kim, celle-ci a fait une overdose dans les toilettes d’un restaurant et elle est à l’hôpital tandis que son fils a été confié aux services d’aide à l’enfance.