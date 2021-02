New York Unité Spéciale - S21 E17 - Danse, mensonges et vidéo

Delia, une jeune danseuse classique venant d’être désignée première danseuse pour un nouveau ballet, passe la nuit avec un des danseurs de la troupe sans savoir que leurs ébats sont filmés. La vidéo se retrouve partout sur internet et par peur de voir sa carrière brisée, elle décide d’aller voir l’unité spéciale. Rapidement, l’équipe comprend que le chorégraphe et le directeur de l’académie de danse ont mis en place un système leur permettant de prostituer les danseuses pour obtenir des subventions. Le système est bien rodé et les danseuses, à qui on promet une belle carrière si elles acceptent ces conditions, se laissent faire et n’osent pas les dénoncer. Ils décident d’infiltrer le Sergent Hasim Khaldun comme investisseur potentiel pour l’académie de danse et celui-ci se retrouve vite dans une chambre d’hôtel avec une danseuse.