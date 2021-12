New York Unité Spéciale - S21 E18 - Baptême du feu

Le révérend Delman Chase, pasteur très en vue et grand ami du chef adjoint Garland, est accusé d’abus sexuels par une jeune pensionnaire. Il est soutenu par son épouse et tous ses fidèles, mais Garland se récuse et permet à l’unité spéciale d’enquêter.