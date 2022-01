New York Unité Spéciale - S21 E19 - Traquer l'invisible

Lors de l’audience de mise en accusation, elle prend conscience qu’elle a été droguée et violée, probablement par l'homme qu’elle vient de rencontrer par l’intermédiaire d’une application. Les enquêteurs lancent un appel à témoin et recoupent les témoignages. Ils comprennent qu’il y a eu de nombreuses victimes et que ce ne sont pas les violeurs eux-mêmes qui droguaient les femmes, mais un complice barman.