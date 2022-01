New York Unité Spéciale - S21 E20 - Tant de choses à perdre

Le procès de Tobias Moore est enfin sur le point de s’ouvrir et Carisi sait qu’il a été choisi pour représenter le Bureau du procureur pour que ce soit lui qui soit éclaboussé en cas de retombées négatives. Il tente de motiver les femmes qui doivent témoigner même si toutes sont en proie au doute et sont victimes des stratégies mises en place par les avocats de Moore pour tenter de les décourager et les discréditer. La lenteur de la justice ne fait rien pour arranger les choses. Après plusieurs faux départs, le jour où le procès devrait enfin débuter, Moore se défile une fois de plus en prétextant un problème cardiaque. Fin annonce à Joelle Fuller que son mari, qui a été condamné à un an de prison pour l’avoir frappée, bénéficie d’une libération conditionnelle. Il ne doit pas approcher sa femme. Fin confie un téléphone à leur fils André, au cas où il aurait peur et voudrait le contacter, ce qu’il fait parce que son père surgit chez Joelle et la menace avec un couteau. Fin intervient, mais quand Leon attrape André et le menace à son tour, il tire et abat le père. Joelle porte plainte contre Fin.