New York Unité Spéciale - S22 E02 - Violences conjuguées

Alors que Fin est auditionné concernant la mort de Leon, L'unité spéciale reçoit l’appel d’une infirmière d’école primaire, inquiète concernant des bleus sur le bras d’un élève. Celle-ci les prévient qu’elle a appelé la mère et a entendu des cris. Sachant qu’une petite fille vit également dans l’appartement, l’équipe décide de s’y rendre. Ils trouvent la mère, Irena, inconsciente avec une blessure à la tête. A l’hôpital, celle-ci leur assure qu’elle est tombée et qu’elle ne subit pas de violences de Dwight, son conjoint. En revanche, lorsque Rollins interroge celui-ci, il lui dit ouvertement que chez lui, frapper sa femme n’a rien d’illégal. Benson tente de convaincre Irena de laisser ses enfants chez son ex-mari, en vain. Le lendemain matin, ils reçoivent un appel pour signaler de nouvelles violences dans l’appartement et trouvent Dwight mort dans la salle de bain, électrocuté par un sèche-cheveux. Will, le fils d’Irena qui est mineur de 14 ans, s’accuse du meurtre, mais Carisi est convaincu que c’est faux.