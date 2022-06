New York Unité Spéciale - S22 E05 - Show privé

Zoey Carrera doit faire preuve de créativité pendant la pandémie car elle a perdu son travail de vendeuse. Pour arriver à joindre les deux bouts, financer ses études et payer l’hébergement de son père en maison de retraite pour malades d’Alzheimer, elle fait du camming : elle se filme en train de mettre en scène des fantasmes sexuels et gagne sa vie grâce aux pourboires que ses nombreux abonnés lui versent pour la regarder. Un soir, un homme s’introduit chez elle et l’agresse. Elle ne porte pas plainte, mais un de ses fans, Larry, a filmé toute la scène et il la montre à L'unité spéciale qui ne tarde pas à identifier la jeune femme. Elle confirme qu’elle a été violée et qu'il ne s'agissait pas d'une mise en scène. En revanche, elle n’a pas voulu porter plainte de peur de ne pas être prise au sérieux et que cela nuise à sa réputation car elle est bénévole au sein d'une association catholique d’aide alimentaire.