New York Unité Spéciale - S22 E08 - Justice réparatrice

Imani et Aneeka Coleman sont deux jeunes filles qui ont été kidnappées et pour l’une d’elles, violée plusieurs années auparavant par un homme, actuellement en prison. Suite à la mort de leur mère, elles retrouvent des coupures de presse dans une boîte et s’aperçoivent que Darryl Clark, leur agresseur, n’a jamais été incriminé pour ce qu’il leur a fait subir. Aneeka, qui a subi le viol, souhaite faire face à son agresseur pour qu’il entende ce qu’elle a à lui dire. Mais leur visite à la prison permet surtout aux deux sœurs de se dire des choses jusque-là jamais exprimées. En parallèle, Nora, une jeune femme elle aussi violée des années auparavant, ne souhaite pas assister à l’audience de demande de libération de son agresseur, Jimmy Gunn.