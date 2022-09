New York Unité Spéciale - S22 E09 - Tout le monde change

Alors qu’elle est en route pour la cérémonie en son honneur, Benson reçoit une alerte : une voiture piégée a sauté dans Centre Street. En arrivant sur place, elle s’aperçoit que la victime n’est autre que Kathy Stabler, et elle tombe sur Elliot Stabler, son ancien coéquipier qu’elle n’a pas revu depuis 10 ans. L’enquête s’oriente d’abord sur une manifestation anti-couvre-feu qui avait lieu non loin de là, et un militant d’extrême-droite qui avait lancé des cocktails Molotv sur deux véhicules de police est interrogé, mais l’engin qui a servi à faire sauter la voiture est plus sophistiqué et fait penser à des organisations terroristes extérieures aux Etats-Unis.