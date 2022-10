New York Unité Spéciale - S22 E12 - Un moment de faiblesse

Depuis plus de vingt ans, Vanessa tient un restaurant qui fonctionne bien. Quand arrive la crise de la Covid, elle croit pouvoir s’en sortir mais de prêts en prêts, elle finit par perdre son établissement. Son mari la quitte, elle met à la porte son fils et perd sa mère. Désespérée, elle prend en otage dans son restaurant l’agent immobilier venu récupérer les clefs. Olivia, qui a ses habitudes chez Vanessa et qui passe justement par là pour commander un déjeuner à emporter, apprend ce qu'il se passe à l'intérieur.