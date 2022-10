New York Unité Spéciale - S22 E13 - Les prédatrices

Un millionnaire de l’internet est retrouvé mort dans un hôtel miteux après une soirée de débauche avec deux call-girls, qui l’ont fait boire et l’ont drogué pour le dépouiller de sa carte bancaire et de ses objets de valeur. Quand d’autres hommes victimes du même gang de filles succombent à des overdoses, les enquêteurs commencent à soupçonner un problème de drogue trafiquée. Benson voit des similarités entre ces affaires et la mort de son frère, Simon. Elle est persuadée qu’il n’est pas retombé dans la drogue, mais qu’il a été lui aussi victime de ces prédatrices.