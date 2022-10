New York Unité Spéciale - S22 E14 - Le psychopathe affranchi

Une étudiante est torturée et violée après une fête. Au square, la fille d’Amanda Rollins revient avec un chien en peluche qu’un inconnu lui a offert en lui disant qu’il s’appelle Blanche-Neige, ce qui lui rappelle Henry Mesner, un jeune psychopathe interné à dix ans pour avoir noyé un chien nommé Blanche-Neige, et tenté de tuer sa sœur. La mère de la jeune fille agressée est justement psychiatre et c’est elle qui a accueilli Mesner lors de son placement au centre de détention psychiatrique Hesland. Rollins se renseigne immédiatement pour savoir s’il a été relâché, ce qui est effectivement le cas. Il a été libéré sous la pression de son père et sa belle-mère, qui l’ont accueilli chez eux.