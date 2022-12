New York Unité Spéciale - S22 E16 - Les loups dans la bergerie

Madame Swanson, une femme d’un certain âge, alerte L'unité spéciale sur les activités de sa jeune voisine, Rosa Estrada. Beaucoup d’hommes défilent dans son appartement et elle craint que ce ne soit pas légal. D’abord réticente à l’idée d’enquêter, puisque la prostitution n’est pas de son ressort, l’équipe décide finalement d’investiguer et découvre un vaste réseau de trafic sexuel. Les femmes offrent leur corps en échange d’un logement social décent où élever leurs enfants. Sur les conseils de Garland, Olivia fait appel à Catalina Machado, une femme à la tête d’une des plus grandes associations de soutien aux familles sans abri.