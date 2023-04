New York Unité Spéciale - S23 E01 - Et l'Empire contre-attaque

L’enquête sur le trafic sexuel de Holt Tower continue et l’enquête s’oriente essentiellement sur le député Howard. Catalina Machado et Ruben Ortiz prêtent main forte à la police en portant des micros pour piéger le député. Après une soirée de collecte de fonds, Howard est arrêté, sur le point de violer une jeune fille âgée de 15 ans. Pendant son interrogatoire, il se montre menaçant à l’égard de Benson et Carisi et plusieurs personnes ayant contribué à son arrestation sont tuées. De son côté, Benson est interrogée par Les affaires internes au sujet de l’affaire Wheatley et de la mort de Morales.