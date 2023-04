New York Unité Spéciale - S23 E03 - Un plus gros poisson

Au cours d’une soirée privée dans le club de Gabe Navarro, à l’occasion de son anniversaire, celui-ci viole Tara Riley, la chanteuse venue faire un concert en son honneur, et il la pousse dans les escaliers. Elle est retrouvée inconsciente par un passant près des poubelles du bar le lendemain et porte plainte contre son agresseur. Mais aucun des nombreux invités présents à la soirée ne veut témoigner alors qu’ils ont assisté à la chute de la jeune femme : ils nient tous avoir vu quoi que ce soit. Grâce à un enregistrement téléphonique et à des analyses ADN qui le relient à une autre affaire de viol et à une affaire de meurtre, Carisi et Benson pensent présenter Navarro à un grand jury et ont bon espoir de le faire condamner pour les trois crimes, malgré l’absence de témoin.