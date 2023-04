New York Unité Spéciale - S23 E04 - La victime imparfaite

Un inconnu viole Crystal Nuñez devant son fils de 3 ans et lorsqu’elle porte plainte, elle omet de dire à L'unité spéciale qu’elle a des hommes dans sa vie, de peur que son ex-mari l’apprenne et ne s’en serve pour obtenir la garde de leur fils. Le nouveau chef par intérim, McGrath, juge que ce n’est pas une «victime parfaite» et que l’équipe dirigée par Benson doit lever le pied sur l’enquête, jusqu’au jour où Peggy Grogan, la fille d’un policier haut-gradé, est à son tour violée devant sa fille de 18 mois, suivant le même mode opératoire que pour l’affaire Nuñez. L’enquête reprend de plus belle et s’oriente vers Travis Hillsdale, un vendeur de glaces qui connaissait les deux jeunes femmes et qui a laissé des traces d’ADN chez elles.