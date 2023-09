New York Unité Spéciale - S23 E09 - Le procès Wheatley

Richard Wheatley a beau multiplier les recours et les coups de théâtre en changeant d’avocats, son procès va avoir lieu, et le témoignage de son fils sera accablant pour lui. Il fait appel à Rafael Barba pour le défendre et il attaque Stabler sur sa relation trop privilégiée avec Angela Wheatley, à qui il veut faire porter le chapeau de l’attaque à la voiture piégée qui a tué Kathy Stabler. Les enfants de Stabler sont bouleversés d’entendre que leur père s’est rapproché d’Angela. Benson est elle aussi mise en cause pour avoir laissé Elliot Stabler prendre part à l’enquête sur la mort de sa femme.