New York Unité Spéciale - S23 E12 - Le combat d'une vie

Après dix-huit mois de rééducation intensive pour retrouver la forme après une luxation de l’épaule, Tommy Baker, champion de MMA, s’apprête à remonter sur le ring pour affronter Alves, le «Ninja brésilien». Mais l’heure du combat arrive et Tommy Baker ne vient pas… On le retrouve plus tard à l’arrière de sa camionnette, ligoté et le caleçon aux chevilles, inconscient. Il a été assommé et violé et la présence de l’application Grindr sur son portable laisse penser qu’il pourrait s’agir d’une rencontre qui a mal tourné. L’unité spéciale découvre que si Tommy est marié à sa meilleure amie Chrissy, qu’il a connue au lycée dans une petite ville de Géorgie, il est en fait homosexuel et il partage sa vie depuis un an avec son kinésithérapeute, Phil Diaz.