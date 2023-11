New York Unité Spéciale - S23 E13 - Souvenirs d'un été lointain

Ashley a été élevée par un couple qui l’a adoptée à la naissance, mais elle a retrouvé et pris contact avec sa mère biologique, Michelle Young. Lors de leur première rencontre, cette dernière lui avoue qu’elle est le fruit d’un viol lors d’une soirée alors qu’elle n’avait que 15 ans. Elle a du déménager et sa scolarité en a été fortement perturbée, ainsi que son parcours universitaire où elle a multiplié les échecs. Ashley se rend à l’unité spéciale qui doit retrouver les personnes présentes le 4 juillet 2003 à la soirée en question et Michelle reconnaît la maison où elle a eu lieu. L’enquête se concentre alors sur les deux fils de la famille, qui sont innocentés par leur ADN, et sur le meilleur ami de l’un des deux, Cole Eaton.