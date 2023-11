New York Unité Spéciale - S23 E17 - Il était une fille…

Velasco est contacté par le prêtre qui l’avait aidé quand il était jeune : trois jeunes filles ont disparu de sa paroisse, et il soupçonne qu’elles aient été enlevées par les passeurs qui devaient les faire immigrer illégalement à New York. L’équipe découvre le corps carbonisé de l’une d’elles, et met tout en oeuvre pour démanteler le réseau, qui semble avoir des complices haut-placés.