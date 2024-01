New York Unité Spéciale - S23 E19 - La jeune fille du lac

En regardant les informations, Garland apprend qu’un corps de jeune fille réduit à l’état de squelette a été retrouvé dans un lac de Central Park. Il comprend tout de suite que cette découverte est liée à une affaire sur laquelle il avait travaillé à ses débuts et qui fut mise au rebut au moment des attentats du 11 septembre. Il en fait part à Olivia, qui débute l’enquête. Au même moment, Benson et la juge Maxwell mettent au jour une collaboration entre l’unité des enquêtes prioritaires et le bureau de médecine légale, ce dernier fournissant l’A.D.N. de kits de viols à une inspectrice pour pouvoir incriminer d’anciennes victimes commettant des infractions.