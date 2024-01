New York Unité Spéciale - S23 E20 - Mirage ou miracle ?

Alors qu’il dessine une carte pour la fête des mères, le petit Elijah fait une confidence troublante à son enseignante : sa sœur Beth a disparu de la maison depuis le dimanche précédent. La directrice de l’école prévient les autorités et même si les parents de Beth, Paul et Claire Lee, prétendent qu’elle a manqué des cours parce qu’elle avait la grippe, les enquêteurs constatent que la jeune fille âgée de 14 ans n’est pas chez ses parents. Ces derniers changent alors de version : leur fille serait partie sur un chantier bénévole organisé par leur église avec Luke, un des fidèles qui s’occupe des jeunes. Mais sur le chantier, il n’y a aucune trace d’eux, et le fait que Luke n’ait qu’un portable jetable et reste injoignable est très suspect.