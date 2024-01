New York Unité Spéciale - S23 E21 - Confessions intimes

Après avoir confessé une liaison adultère au prêtre de sa paroisse, Audrey O’Neill est victime d’un viol. Carisi, qui est ami avec sa sœur et croise par hasard la jeune femme, lui conseille d’aller parler à Benson. Une enquête est déclenchée et une fois la piste de l’amant et du mari écartée, les seuls suspects sont le Père Regis et le Père Duffy, les deux prêtres qui auraient pu recevoir la confession d’Audrey, et savoir qu’elle ne fermerait pas sa porte à clef en attendant la visite de son amant. Pour tendre un piège au violeur, une policière en civil se confesse auprès des deux prêtres en disant attendre son amant le soir-même dans la galerie d’art où elle travaille...