New York Unité Spéciale - S23 E22 - Un dernier round

Delia est battue et violée par son mari depuis dix ans, mais la justice ne fait pas grand-chose pour elle. Les enquêteurs de l’unité spéciale tentent de l’aider et de faire condamner son mari pour agression sexuelle. Un soir, Rollins et Olivia reçoivent un appel : Delia a poignardé son mari. En dépit des réticences de Benson, Rollins demande à Barba de défendre l’accusée. Il va donc affronter Carisi au tribunal.