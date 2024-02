New York Unité Spéciale - S24 E01 - Tic Tac Boum

Après avoir assisté à l’exécution de la jeune Ava, l’inspecteur Cosgrove travaille main dans la main avec l’unité spéciale, convaincu que Sirenko exploite sexuellement plusieurs jeunes filles mineures. Benson réussit à faire parler la jeune Nicole, 14 ans, et lui promet de la protéger. Petit à petit, ils parviennent à remonter la piste de Sirenko et comprennent vite qu’il a l’intention de faire exploser une bombe à grande portée en plein New York. Ils parviennent in extremis à faire évacuer l’hôtel-cible juste avant son explosion, mais Sirenko prend des personnes en otage dans un grand magasin.