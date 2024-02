New York Unité Spéciale - S24 E02 - Collaboration difficile

Les Whitman et leurs trois filles viennent d’Ohio pour visiter New York et les écoles de musique où l’aînée pourrait faire ses études l’année suivante. Alors qu’ils prennent le métro, une bande de quatre jeunes masqués membres du gang "B.X-9" entre dans le wagon et vole le portable du père. Quand ce dernier proteste, il est attaqué à la machette et deux des jeunes violent Nora, la fille cadette âgée de 14 ans. Les quatre jeunes hommes prennent ensuite la fuite. La police de New York met des effectifs très importants sur l’affaire. L’unité antigang du Bronx s’installe dans les locaux de l’unité spéciale car ce crime semble lié au "B.X.-9". Le capitaine Duarte, qui dirige cette unité, et Benson doivent apprendre à cohabiter au moins pour quelques jours, mais la cheffe de l’unité spéciale ne compte pas se laisser marcher sur les pieds et encore moins le laisser se venger d’un gang envers lequel il nourrit une rancune personnelle.