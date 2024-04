New York Unité Spéciale - S24 E09 - Le cadeau de Noël

Noah annonce à Olivia que grâce à un site de recherche généalogique et d'ADN, il s'est trouvé un demi-frère. Il souhaite absolument le rencontrer. Olivia accepte d'aller dîner chez les parents adoptifs du garçon, qui lui semblent trop gentils pour être honnêtes. Ce soir-là, dans sa chambre de motel, elle repère une caméra dissimulée derrière un miroir. Elle décide de percer le mystère et finit par arrêter deux hommes qui vendaient les vidéos à un site pornographique amateur. Rollins et Carisi se marient. Amanda annonce à Olivia qu'elle démissionne pour devenir enseignante dans une université.