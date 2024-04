New York Unité Spéciale - S24 E12 - Le sang pour le sang

L'enquête sur le gang BX neuf se poursuit. Les témoins meurent ou changent d'avis, ce qui pousse Olivia et Carisi à ruser. La situation pourrait également faire déraper Velasco. Pendant ce temps, Fin et Bruno enquêtent sur des viols et meurtres en série dans le Bronx. Un mystérieux violeur endort ses victimes avec des fléchettes hypodermiques contenant un puissant anesthésiant pour animaux, qui fait mourir ses cibles d'overdoses.