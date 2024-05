New York Unité Spéciale - S24 E15 - Le roi de la lune

Churlish fait écouter l'enregistrement de l'entretien de Velasco avec Sacrilege et Benson comprend que Velasco a sans doute participé à un crime, il y a vingt ans. Fin décide de s'en occuper et l'emmène dans une salle d'interrogatoire pour le confronter à ses mensonges. De son côté, Benson accepte d'aider Carisi sur une affaire très délicate : Pence, un homme atteint de démence, a avoué avoir tué sa femme, mais les preuves indiquent le contraire. Il va naître entre Benson et Pence un lien très fort et émouvant...