New York Unité Spéciale - S24 E19 - Les nymphettes du club

Après avoir trouvé des mouvements suspects sur le compte en banque de la mère de Chilly, Benson envoie Velasco enquêter et l'oblige à être accompagné de Churlish. De leur côté, Benson et Carisi enquêtent sur des actes sexuels sur mineurs dans un club réservé à une élite masculine d'un certain âge, dont le mari de Maxwell fait partie. Ils découvrent beaucoup de mensonges et un trafic bien rodé.