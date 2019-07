New York Unité Spéciale - Saison 01 Episode 01 - La loi du talion

Les inspecteurs Benson et Stabler sont chargés d'enquêter sur l'assassinat d'un chauffeur de taxi, retrouvé poignardé. Ils découvrent qu'il s'agit, en fait, d'un criminel de guerre, Serbe, qui a violé et tué de nombreuses victimes. Peu après, on découvre que le chauffeur a été tué par deux femmes d'origine yougoslave, l'une ayant été violée par cet homme, et l'autre le sachant responsable de la mort de son mari et de son petit-fils.