Un hold-up dans un vidéo-club tourne au carnage. L'auteur du braquage est abattu et deux victimes innocentes sont à déplorer : un client qui entrait dans le magasin et Rebecca Kurtz, une petite fille âgée de six ans qui accompagnait sa sœur Missy. Cette tuerie est l'œuvre de Joey Lee Field, qui fait figure de héros jusqu'à ce que Stabler et Benson enquêtent sur la famille Kurtz...