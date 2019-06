New York Unité Spéciale - Saison 04 Episode 15 - Trafic d'innocence

Le corps de Meredith McGrath est retrouvé dans le coffre de sa voiture. La jeune femme a été violée et sa bouche a été collée grâce à de la glue. Son bourreau s'est également rendu à son domicile et a tué son mari avant de dérober des fichiers informatiques. Stabler et Sam Bishop, détective, enquêtent sur l'affaire et tentent de comprendre ce que contenaient ces fameux dossiers volés. Ils apprennent, peu après, que la victime consultait des sites pornographiques.