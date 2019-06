New York Unité Spéciale - Saison 06 Episode 15 - Flirt avec la mort

Une jeune fille âgée de quinze ans a été assassinée. Les détectives Benson et Stabler enquêtent sur cette affaire et découvrent que l'adolescente menait, pour son âge, une vie bien dissolue. La victime, séropositive, se prostituait et jouait dans des films pornographiques. Leurs soupçons se portent bientôt sur un homme âgé, visiblement obsédé par la jeune femme, mais il est retrouvé mort avant qu'ils n'aient eu le temps de l'arrêter...