Un nourrisson est retrouvé vivant dans une poubelle. Les détectives Benson et Stabler mènent l'enquête et découvrent un lien entre le bébé et une jeune étudiante. Celle-ci s'évanouit durant son interrogatoire. A l'hôpital, elle avoue à Benson qu'elle a été violée. Elle ignorait tout de sa grossesse jusqu'à son accouchement.