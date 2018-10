Lorsque Vicky Riggs est retrouvée morte à son domicile, les détectives Benson et Stabler s'intéressent plus particulièrement à sa vie privée et découvrent qu'elle était non seulement une brillante avocate mais aussi, à ses heures, strip-teaseuse. Une caméra de surveillance mène à son amant présumé. Peu après, une autre strip-teaseuse travaillant dans le même club que Vicky est assassinée.